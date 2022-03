Sondaggi: Termometro Politico, FdI al 21,5% e Pd al 21,1%

Se si andasse a votare, FdI sarebbe al 21,5%, il Pd al 21,1% e la Lega al 18,1%. E’ l’esito del sondaggio di Termometro Politico, realizzato tra il 22 e il 24 marzo con 3 mila interviste, metodo CAWI. Il Movimento 5 Stelle e’ al 13%, Forza Italia al 7,8%, Azione/+Europa al 4,2%, Italia Viva al 2,6%, Italexit al 2,2%, Verdi all’1,8% e Partito Comunista all’1%”. Il gradimento del presidente del consiglio Mario Draghi e’ al 44,5%.

Il sondaggio riguarda anche la guerra: per il 37,4% degli intervistati il ​​presidente ucraino Zelensky e’ da ammirare, mentre per il 12,6% e’ da ammirare. Il 22,8% lo considera una semplice pedina degli Stati Uniti, invece il 19,5% non lo ritiene un vero democratico e non e’ meglio di Putin in quanto usa il proprio popolo.

Nessun dubbio sull’accoglienza ai profughi ucraini: per il 52% a loro va dato maggior sostegno rispetto a quelli di altra provenienza perche’ fuggono veramente da una guerra (40%) e perche’ hanno cultura, usi e costumi piu’ simili ai nostri (12%). Per il 36% puoi raggiungere tutti gli immigrati allo stesso modo. Solo una minoranza (7,6%) respinge qualsiasi tipo di accoglienza.