Sommatino: una lista civica per sostenere Salvatore Letizia come candidato Sindaco

Sono stati definiti, nella serata di ieri, i primi passi che porteranno alla creazione della Lista Civica che sosterrà la candidatura del Consigliere Comunale Salvatore Letizia a Sindaco di Sommatino. In un ambiente decisamente amichevole e propositivo, i rappresentanti dei gruppi politici e tanti esponenti della Società Civile hanno deciso di convergere sulla figura dell’ex Presidente del Consiglio Comunale come garante della coalizione che andrà ad amministrare Sommatino dopo le Elezioni previste tra fine Maggio e metà Giugno.

“Sono felice ed onorato che la scelta sia ricaduta sulla mia persona – trasmette il Candidato a Sindaco Totò Letizia – E sono ancora più felice del clima armonioso e costruttivo che abbiamo vissuto nelle ultime riunioni, nonostante i vari gruppi presenti appartengano a diverse aree politiche o siano volti del tutto nuovi della scena politica sommatinese. Abbiamo già definito diverse strade da intraprendere assieme nei prossimi giorni, al fine di procedere con la programmazione delle prossime attività amministrative che quanto prima presenteremo alla Città; puntiamo a coinvolgere tutte le componenti civiche e politiche che riteniamo essenziali per portare a termine il nostro progetto per Sommatino. Non servono voli pindarici ma azioni pratiche e immediate che possano risollevare il nostro Paese”.