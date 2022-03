Sicilia, truffe ad assicurazioni: il raggiro prevedeva anche ossa rotte con metodi cruenti

Truffe alle assicurazioni e falsi incidenti avvenuti in Sicilia, ma anche in Piemonte e Lombardia.

Per questo la Polizia di Stato è impegnata in sequestri, perquisizioni e fermi in diverse città d’Italia.

Il blitz è stato deciso dall’autorità giudiziaria di Palermo.

In particolare 8 persone sono state fermate e 23 hanno avuto l’avviso di garanzia. Gli inquirenti, nei confronti degli otto per cui sono scattate le manette, ipotizzano “il coinvolgimento a vario titolo in una associazione criminale che, tra il 2017 e il 2020, si sarebbe resa responsabile di una serie di reati afferenti le frodi in danno di numerose compagnie di assicurazione”.

Il raggiro prevedeva anche la frattura di gambe o braccia “con metodi cruenti”. Il giro di affari viene ritenuto superiore ad alcuni milioni di euro.

Gli accertamenti sono stati portati avanti dagli agenti del commissariato di Brancaccio di Palermo.