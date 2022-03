San Cataldo, Rosario Sorce (FI): “Accolgo con piacere Bartolo Mangione. Lavoreremo con passione per la nostra città”

SAN CATALDO – Corposa e motivata soddisfazione per Rosario Sorce, Commissario Cittadino di Forza Italia a San Cataldo e Consigliere Comunale eletto alle scorse Amministrative. Compiacimento incentivato dall’opera svolta, Sorce dichiara, “dall’amico onorevole Mancuso grazie al quale, con il contributo di tanti amici , si è concretizzata questa Bella pagina di politica Sancataldese“.

Sorce inoltre evidenzia: “Io personalmente ho accolto con piacere la volontà di Bartolo, persona perbene, impegnata e piena di entusiasmo, con il quale ho condiviso tanti anni come collega in amministrazione e con il quale c’è stata sempre tanta intesa , che ci portava ad una costruttiva condivisione. Cosa che sarà ancora più forte con questa sua importante e storica scelta.

Sia io sia l’amico Bartolo Mangione siamo conosciuti per il nostro impegno nel sociale e per la nostra passione verso San Cataldo. Vogliamo lavorare sempre con tenacia, con entusiasmo e a favore esclusivo della nostra Comunità, forti di un grande punto di riferimento che abbiamo nell’Onorevole Michele Mancuso a cui riconosciamo il merito di spendersi quotidianamente per la nostra Provincia con impegno e dedizione, ed a cui vogliamo affidarci per il presente ed il futuro considerate le sue grandi qualità umane e politiche”.