San Cataldo: Mangione aderisce a Forza Italia. Mancuso: “Puntiamo a una classe dirigente sempre più incisiva”

San Cataldo, 19/03/2022: Oggi è stata ufficializzata l’adesione del consigliere Bartolo Mangione al gruppo di Forza Italia a San Cataldo. Eletto in Consiglio comunale con la lista civica “3 Colombe”, al termine di un incontro con il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso ha reso nota la sua adesione ad un nuovo e lungimirante progetto di rilancio territoriale.

“Ho deciso di aderire a Forza Italia – afferma Mangione – perché ne condivido valori e progetti. Oggi più di ieri abbiano bisogno di un impegno politico chiaro, trasparente ed improntato alla competenza e alla correttezza. In un momento in cui gli Enti locali hanno grandi difficoltà’ serve la capacità politica ed istituzionale di produrre buona politica. Nella mia decisione ha avuto un ruolo determinante l’on. Michele Mancuso, che stimo e apprezzo per la disponibilità e attenzione verso le problematiche locali”.

“Sono grato a Bartolo Mangione – chiosa il deputato Mancuso – che ho sempre ammirato per la sua dedizione al territorio e per l’appassionato impegno politico ed amministrativo. Lo ringrazio per avere aderito a Forza Italia e al nostro progetto politico di buona amministrazione. Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro con il coordinatore cittadino, Rosario Sorce e tutta la classe dirigente locale, per programmare le future attività, nell’ottica di consolidare i valori di Forza Italia a San Cataldo e diventare un punto di riferimento politico cittadino”.