San Cataldo. Comune concede patrocinio gratuito per apposizione del suo stemma all’Asd Offroad Track San Cataldo

SAN CATALDO. A San Cataldo c’è una bella realtà di motociclismo. Si tratta della A.S.D. Offroad Track San Cataldo, un’Associazione che conta quasi 90 iscritti e permette gare e allenamenti dai bambini di 6 anni, fino ai più grandi. Grazie all’impegno portato avanti da questa Associazione, moltissimi centauri raggiungono il Comune di San Cataldo da tutta la Sicilia, per allenamenti e gare.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gioacchino Comparato ha pertanto deciso di concedere il patrocinio gratuito affinché lo Stemma civico del Comune venga apposto sull’abbigliamento pre-gara e post-gara e sui cartelli stradali, in abbinamento al logo dell’A.S.D., volti ad indicare la presenza del tracciato di allenamento.

Si tratta di un circuito realizzato in zona Gabara dal presidente dell’Associazione Vincenzo Macaluso, dopo anni di impegno, e oggi riconosciuto sia a livello amatoriale che agonistico. “Il nostro patrocinio – ha sottolineato il sindaco – rappresenta, quindi, anche un invito a utilizzare le moto in circuiti sicuri e attrezzati, evitando i pericoli delle strade”.

“Ci auguriamo – ha aggiunto l’assessore comunale Marco Andaloro che questo percorso rientri presto nel campionato regionale FMI e che la passione dei tanti bambini sancataldesi che lo frequentano possa portare ad avere successi in questo sport che ha già regalato alla Sicilia tanti campioni mondiali”.

Il presidente Macaluso infine ha dichiarato: “Per me è un onore, ho portato per anni il nome della nostra “Offroad San Cataldo” con orgoglio, insieme alla mia moto, in giro per tutta regione, ho creato un tracciato in casa nostra e un gruppo di ragazzi e bambini ormai diventati piloti a tutti gli effetti. Sapere anche soltanto di non essere soli, a volte, può essere di aiuto per noi che mettiamo tutte le nostre forze per il territorio e per la nostra comunità in generale”.