Oggi a San Cataldo fiaccolata per la pace in piazza Papa Giovanni con una delegazione ucraina

SAN CATALDO. A conclusione del consiglio comunale, un altro grande evento per la pace è previsto oggi a San Cataldo. Si tratta di una Fiaccolata per la pace che partirà alle ore 19. Alla fiaccolata, che si svolgerà in piazza Papa Giovanni XXIII, sono stati invitati i cittadini di San Cataldo, le Scuole, le Associazioni, i Sindacati, i referenti politici.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, è prevista la presenza di una delegazione Ucraina che porterà la sua testimonianza e con la quale sarà possibile vivere un momento di vivremo un confronto. Previsto poi un momento di riflessione comunitaria e un flash mob a cura dell’associazione Sinfonie in collaborazione con la scuola media Carducci, il Liceo Manzoni Juvara, primo e secondo Circolo didattico, la Corale Renzo Chinnici e Joy’s Chorus.