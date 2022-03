Mussomeli, in pensione il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Licata Giuseppe

MUSSOMELI – Il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco Licata Giuseppe dal 1° marzo 2022 va in pensione. La sua carriera nel corpo nazionale inizia con il servizio di leva come Vigile del Fuoco ausiliario nel 1981 dopo la formazione alle Scuole Centrale Antincendio di Roma Capannelle viene assegnato al Comando di Taranto dove svolge i primi mesi al distaccamento di Manduria fino a raggiungere il Comando di appartenenza Agrigento, dove viene destinato al Distaccamento di Lampedusa, completato il tempo di Ausiliare viene iscritto nelle liste dei Vigili Discontinui (personale che viene richiamato per un periodo di venti giorni, naturalmente retribuiti, soprattutto in periodo estivo) questi brevi periodi si sono alternati tra Agrigento e Lampedusa, finalmente si realizza il sogno di ogni Ausiliare, diventare Vigile Permanente (Pompiere per sempre) viene assunto con qualifica di Vigile del Fuoco con decorrenza .1986.., formazione sempre a Capannelle Roma, prima destinazione il continente Comando di Milano fino a maturare l’anzianità per poter chiedere il trasferimento in Sicilia prima tappa Comando di Siracusa Distaccamento di Augusta porto, il tempo passa finalmente un Comando vicino casa Caltanissetta Distaccamento Mussomeli dove mette radici visto che il suo paese di residenza è Casteltermini non lascerà più Mussomeli se non per brevi periodi per poter avanzare di carriera; nel 2003 con il grado di Caposquadra prende servizio al Comando di Catania, il percorso si ripete il rientro al Comando di Agrigento Distaccamento Canicattì, ma l’amore per Mussomeli lo riporta al Comando di Caltanissetta Distaccamento di Mussomeli dove rincontra i tanti colleghi, raggiunge il massimo della propria carriera con grado di Capo Reparto dal 2018 senza dover lasciare la sua Mussomeli che ormai considera la sua terra di adozione: ora è tempo del meritato riposo, per il Distaccamento di Mussomeli si presenta un vero e proprio cambio di generazione; per l’anno 2022 ben cinque Capi reparti e Capi Squadra andranno in pensione per cui avverrà un turnover. Un collega ricorda: “le numerose emergenze locali e nazionali lo hanno visto partecipe nelle operazioni di soccorso alla popolazione, ottenendo il riconoscimento formale da parte dei vigili del fuoco. Persona attenta ed interessata ha seguito l’evolversi delle varie attività̀ del Corpo con cura, dedizione e precisione scrupolosa, contribuendo in maniera professionale ma anche personale, al buon funzionamento del Distaccamento. Ha avuto passione per questo lavoro unita al desiderio di crescere e migliorarsi. non scorderemo i momenti spensierati passati in Turno. A nome del Distaccamento esprimiamo al Capo Reparto sinceri sentimenti di gratitudine per l’opera da lui svolta con professionalità in tanti anni di servizio, auguriamo a lui e alla sua famiglia un futuro pieno di soddisfazioni e serenità̀”. Ci mancherai..”