Mussomeli, fine settimana turistico. Pro Loco accoglie camperisti provincia di Enna

MUSSOMELI – Giornata impegnativa quella di sabato appena trascorso per i volontari in servizio civile dell’Associazione turistica Pro Loco di Mussomeli che ha sede in Piazzale Mongibello. Così hanno commentato i dirigenti del sodalizio: “Abbiamo avuto l’onore ed il piacere di accogliere un gruppo di circa 40 persone con 20 camper, provenienti dalla provincia di Enna, che hanno deciso di trascorrere il loro fine settimana nella terra di Manfredi. I nostri volontari li hanno accolto e accompagnato in giro per Mussomeli. Soddisfatti loro e soddisfatti noi”. La Proloco con la sua presidentessa Zina Falzone e i suoi collaboratori nonché i ragazzi del servizio civile, Alessia, Giovanni, Annalisa e Miriam, hanno ricevuto i ringraziamenti e le congratulazioni dell’Assessore Lo Conte che, a nome dell’Amministrazione Catania, li ha elogiati per l ‘attenta e costante promozione che svolgono per il territorio. Un fine settimana, dunque, che ha profumato di turismo