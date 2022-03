Italia. Trentino, chiamano il Soccorso alpino per un attacco di panico: arriva il conto di 700 euro (a testa)

Avventurarsi in montagna senza abbastanza esperienza e non muniti di una guida esperta può costare caro.

E se si finisce per avere un attacco di panico in quota? In questi casi, il costo arriva a 700 euro a testa. Tanto dovranno pagare tre ragazzi trentini che lungo il sentiero dei Geroni (Monte Stivo, Trentino Alto Adige), a 1.900 metri d’altezza, sono rimasti bloccati per la paura chiedendo aiuto al Soccorso alpino.

L’elicottero li ha recuperati e trasferiti a valle sani e salvi. Ma, come prevede la normativa, non trattandosi d’infortunio o di malore da richiedere il trasporto in ospedale si applica la tariffa di trasporto persone illese

.