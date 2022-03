Italia, cade da giostra nel Novarese: morta quindicenne

E’ morta all’ospedale Maggiore di Novara la ragazza di 15 anni che ieri sera era caduta da una giostra al Luna park allestito a Galliate, nel Novarese. La ragazzina era salita su una delle attrazioni, il Tagada’, ed era stata sbalzata fuori cadendo pesantemente al suolo. Soccorsa dal personale del 118, le sue condizioni erano apparse subito disperate. Ha cessato di vivere all’alba di oggi.

I carabinieri e la polizia locale sono al lavoro per stabilire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilita’. Le giostre di San Giuseppe, tradizionale attrazione del mese di marzo nel popoloso centro nella valle del Ticino, avevano aperto i battenti proprio nella giornata di sabato.

“Come padre – ha commentato il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio – sono sconvolto. Siamo vicini alla famiglia”. Il sindaco con ordinanza immediata ha disposto la sospensione dell’attivita’ del Luna park. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Ludovica Visciglia, la ragazza di 15 anni che ha perso la vita nel tragico incidente al luna park di Galliate, nel Novarese, viveva a Trecate, altro grosso centro in provincia di Novara nella zona dell’Ovest Ticino. Aveva compiuto 15 anni l’8 marzo, e proprio per festeggiare la ricorrenza aveva raggiunto Galliate con la famiglia per la cena e poi con un gruppo di amici si era spostata al luna park dove ha poi trovato la morte in un incidente la dinamica cui e ‘ ancora al vaglio degli inquirenti.

Ludovica frequentava il primo anno del Liceo Classico Carlo Alberto di Novara. Lo scorso luglio era stata premiata, insieme ad altri ragazzi, per l’impegno mostrato durante l’anno scolastico avendo conseguito la licenza media alle scuole di Trecate con il voto di ’10 e lode’. Viene descritto come una ragazza piena di progetti e di sogni, gia’ da bambina, quando frequentava le scuole elementari alla ‘Don Milani’ di Trecate.