Farmacie e Parafarmacie di San Cataldo hanno aderito alla campagna “Farmaco Sospeso” in aiuto all’Ucraina

SAN CATALDO. Le farmacie e Parafarmacie di San Cataldo come sempre si sono messe a disposizione a favore della causa dell’Ucraina. A renderlo noto è stata la presidente del Conadi Maria Concetta Naro che, in queste ore, è impegnata nell’organizzazione della raccolta di farmaci da destinare alla popolazione ucraina. I volontari del Conadi e la stessa presidentessa Naro (nella foto) hanno ritirato tantissimi farmaci presso le farmacie e parafarmacie cittadine che saranno messi a disposizione del popolo ucraino.

La presidente del Conadi Maria Concetta Naro ha anche sottolineato che non bisogna fermarsi con le donazioni perchè in questo momento in Ucraina c’è un gran bisogno di farmaci e aiuti. Il Conadi, per il tramite della sua presidente, è riuscita a coinvolgere la Federfarma per estendere l’iniziativa “Farmaco sospeso” in tutte le farmacie della provincia di Caltanissetta. Si tratta di un eccellente risultato umanitario.