Campofranco. Individuata la pista di atterraggio per il servizio di elisoccorso

CAMPOFRANCO. Una iniziativa cominciata diversi mesi fa, quella che ha visto il Sindaco di Campofranco Rino Pitanza e la centrale operativa del 118 regionale in continuo contatto per la individuazione di una pista di atterraggio dell’elisoccorso. Dopo diverse attività di ricognizione svolte in diversi periodi e in vari punti del territorio e come comunicatoci dell’Operatore Aereo Babcock Italia, il sito del Palasport Giovanni Paolo II è stato valutato positivamente ed è stato inserito nel Manuale Operativo parte C Appendix: CAMPOFRANCO HLS STD NO LIT.

Il sito è stato valutato idoneo con operatività HJ (Alba/Tramonto) e non H 24 a causa del particolare andamento orografico che rende difficilmente individuabili rotte notturne con i limiti di sicurezza dalla normativa. Insieme ai vertici del 118 abbiamo valutato, in prospettiva, un altro sito in posizione più aperta che appare maggiormente rispondente ai criteri anche di servizio notturni.

“E’ un altro grande risultato, un altro tassello alla crescita del paese e della comunità in un settore dove si spera di non avere mai bisogno, ma qualora si verificasse la necessità sappiamo tutti cosa fare – ha commentato il sindaco – ringrazio il dott. Giuseppe Misuraca della centrale operativa del 118 che mi ha supportato e sopportato nei nostri continui contatti e incontri, prodigandosi per quanto si è realizzato a Campofranco e con il quale abbiamo già intrapreso altri iniziate in materia di sicurezza della persona e salvaguardia della salute in situazione di emergenza”.