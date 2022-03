Campofranco. Finanziato dalla Regione nuovo Parco giochi inclusivo per un importo di 50 mila euro

CAMPOFRANCO. Un nuovo parco giochi inclusivo con annesse attrezzature e giochi anche per disabili, sarà presto realizzato all’interno della villa comunale “Falcone e Borsellino” e andrà ad ampliare e in parte sostituire quelle strutture esistenti.

Il progetto presentato lo scorso anno, dell’importo di 50 mila euro, è stato finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia e Politiche Sociali e andrà a migliorare e completare gli interventi realizzati lo scorso anno con la creazione delle aiuole che diventeranno tematiche con la piantumazione di essenze mediterranee e l’intonacatura dei muri perimetrali che saranno abbelliti con interventi di murales a tema.

E’ stato intanto pubblicato sul sito istituzionale del comune, il bando per la partecipazione alla fornitura che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. “Dotare la nostra villa di un moderno parco giochi inclusivi e con tutti gli altri interventi – ha concluso il sindaco Pitanza – farà diventare la struttura un luogo di ritrovo per piccoli, grandi, anziani e disabili e questo sarà un grande risultato non solo per questa amministrazione ma per l’intera comunità”.