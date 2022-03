Campofranco. Ex discarica Chiartasì: consegnati i lavori per la bonifica e messa in sicurezza con fondi europei

CAMPOFRANCO. Sono stati consegnati alla ditta aggiudicatrice, i lavori per la bonifica e messa in sicurezza della ex discarica in contrada Chiartasì per un importo di un milione 550 mila euro. Lo ha comunicato il sindaco Rino Pitanza. Si tratta di una vecchia discarica che molti giovani campofranchesi non ne ricordano l’esistenza, ma che molti altri ricorderanno come “u munnizzaru”.

Come ha spiegato il sindaco, <Chiusa circa 20 anni fa anche per i cambiamenti in materia di smaltimento rifiuti, il sito ha prodotto effetti inquinanti e data la vicinanza del fiume Gallodoro, dal 2019 abbiamo dato un impulso determinante alla procedura, dopo che tutto era cominciato molti anni fa con la presentazione del progetto per la bonifica e per la messa in sicurezza della discarica nelle contrade “Rizza e Manna” e “Chiartasì”, che finalmente sarà realizzato, dopo i 7 mesi previsti di lavoro dalla consegna”.

<Il finanziamento – ha concluso Pitanza – è arrivato con fondi Europei tramite l’Assessorato Regionale all’Energia – Dipartimento Acqua e Rifiuti – grazie anche al prezioso lavoro dell’ing. Salvatore Di Giuseppe, Responsabile dell’Area Tecnico Ambientale del nostro comune. Grande soddisfazione per la consegna di questi lavori, per un’altra importante opera per la comunità di Campofranco, di alto impatto ambientale e che migliorerà anche la qualità della vita di ogni cittadino. Per questa materia e per questa tipologia di intervento, Campofranco è stato uno dei tre comuni della Sicilia a beneficiare di questi fondi europei insieme a Palermo e Troina. Sono 4 anni che ci lavoriamo assiduamente e finalmente possiamo dire che un altro obiettivo è stato raggiunto”.