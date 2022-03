Caltanissetta. Sabato 5 marzo la Cgil organizza sit in per la Pace davanti Salita Matteotti

CALTANISSETTA. Sabato 5 marzo dalle ore 10,00 la CGIL di Caltanissetta ha promosso un sit-in per la PACE davanti la salita Matteotti di fronte il museo d’arte contemporanea realizzato nei locali dell’ex rifugio antiaereo.

“Vogliamo dire No alla guerra in Ucraina – ha sottolineato Rosanna Moncada segretaria provinciale della Cgil – Riempiamo le nostre piazze con giovani, donne ,uomini che riabbraccino l’idea della pace per tutti i paesi e manifestano contro l’idea che la guerra possa diventare uno strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati . Sconfiggiamo la cultura della guerra e ribadiamo e sosteniamo i principi contenuti nella nostra Costituzione che all’articolo 11 dispone il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Aderiranno a questa iniziativa il Sindaco di Caltanissetta l’ Anpi Provinciale , l’Auser Caltanissetta, il Movi, la Casa delle culture e del Volontariato, l’Arci Caltanissetta, Legambiente Caltanissetta, il Circolo Arci aut/Rete degli studenti medi, Federconsumatori ,APS Attivarcinsieme- Onde Donneinmovimento, LGBTQIA+Caltanissetta,WWF Sicilia Centrale, A.p.s. Figl*delle Stelle.