Caltanissetta e le sue diverse forme di sostegno all’Ucraina: dalle manifestazioni di piazza al buio fino ai colori dei dolci

La guerra in Ucraina ha scosso le coscienze di tutto il mondo. Ha generato pietà, timore ma anche tanti, tantissimi atti di solidarietà.

E anche Caltanissetta, dal suo (proporzionalmente) piccolo territorio al centro della Sicilia, ha scelto di schierarsi a sostegno della pace e contro la guerra.

Lo ha fatto tutta la comunità, religiosa e laica e lo ha fatto seguendo diverse forme di comunicazione.

La più eclatante, al momento, è stata la manifestazione che si è tenuta mercoledì mattina in Piazza Garibaldi che ha raccolto numerose associazioni del territorio e alla quale ha partecipato anche la giunta comunale di Caltanissetta. Tra le realtà erano presenti, Dante Alighieri, Storia Patria, MEIC, Sulle Ali della Musica, Liceo Mignosi, Kalatanissa, Auser, Ligabue, Accademia dei Notturni, Lions Club, Comitato di quartiere di Gebel Gabib, Conadi, Rotary Club e numerose istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della città.

La manifestazione è stata apprezzata anche dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Stefano Suraniti che, tramite la dirigente Laura Zurli, ha inviato i suoi saluti ringraziando anche il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta, Filippo Ciancio, per aver compreso l’importanza formativa della partecipazione degli studenti. Ma questo non è stato l’unico messaggio di pace.

Su whatsapp da stamattina gira un messaggio in cui si invita la cittadinanza a “spegnere le luci di casa” per dimostrare a Putin che preferiamo stare al buio piuttosto che acquistare il suo gas o il suo petrolio. “Questa è un’azione europea – si legge nel messaggio -. A Londra alle ho 19, in Europa centrale (e dunque in Italia) alle 20, a Kiev alle 21 e a Mosca alle 22”.

Per strada, inoltre, si vedono i ragazzi sfrecciare nei loro scooter indossando mascherine che richiamano i colori dell’arcobaleno, i colori della bandiera della pace e qualche pasticceria ha addirittura “colorato” i dolci utilizzando il giallo e il blu.

Piccoli gesti che non sono soltanto simbolici. Sono state attivate in tutta l’Europa campagne di sostegno economico e logistico al popolo Ucraino. E mentre al Parlamento e nelle diverse riunioni politiche si decide di inviare armi nelle zone di guerra, i cittadini, immedesimandosi in quel popolo martoriato senza preavviso né logica, ha aderito alla campagna di raccolta farmaci del Conadi e Federfarma donando tutto ciò che è necessario e prioritario. Per aiutare le vittime, per sostenere, anche a distanza, la resistenza del popolo Ucraino.