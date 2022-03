Caltanissetta, caso Montante. Arringa difesa: “Accuse di Cicero frutto di evidente risentimento e astio”

“Le dichiarazioni di Alfonso Cicero sono inattendibili e assolutamente inutilizzabili, e sono anche di un evidente risentimento e astio nei confronti di Antonello Montante, di cui la parte civile non ha fatto nessun mistero nella gestione del processo”.

Sono le parole dell’avvocato Giuseppe Panepinto, nel corso dell’arringa difensiva del processo a carico dell’ex Presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, favoreggiamento e accesso abusivo al sistema informatico. Ciero, ex Presidente Irsap, ex amico di Montante, oggi è uno dei suoi più grandi accusatori. Oggi è parte civile nel processo. “Montante, come è emerso nel processo, sebbene già dal 2005 si proclamasse”