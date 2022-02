Sommatino. In corso i lavori di manutenzione del parco urbano “Falcone – Borsellino”

Sommatino. Sono in corso d’opera i lavori di manutenzione del parco urbano Falcone – Borsellino: sfrondatura e pulizia di palme e alberi, abbattimento di quelle gravemente colpite e più pericolose, realizzazione del nuovo parco giochi inclusivi, ripristino dei giochi già esistenti; realizzazione di una nuova pista da corsa con illuminazione e video sorveglianza.

L’insieme di questi lavori vede un grande impegno da parte dell’Amministrazione Carbone che si è recata sul posto per seguirne lo stato di avanzamento. Presenti il sindaco Elisa Carbone, gli assessori Danilo Di Maria, Simona Domina, Michele Messina, il consigliere comunale Fabio Castellino, il Responsabile dell’area “governo del territorio, lavori pubblici e patrimonio” Roberto Alotta ed il dipendente Angelo Ribellino addetto alla custodia del parco.

“In questi lavori c’è la presenza ed il coinvolgimento di ognuno di noi perché non si tratta di una semplice pulizia del parco ma di un vero e proprio progetto che mira a rimediare ai danni che l’area ha subito a causa di una mancata manutenzione e pulizia radicale nel passato, un progetto che guarda al domani – dichiara l’assessore Domina, che precisa: Le palme non vengono pulite da tantissimi anni e la piantumazione degli alberi è avvenuta senza considerare che nel tempo sarebbero cresciuti e avrebbero avuto bisogno di luce e spazio intorno.”

L’assessore Di Maria spiega: “È stato un inizio difficile quello della nostra amministrazione che ci ha visti obbligati a ricorrere allo strumento del dissesto finanziario, unico modo per uscire dal disastro causato dalla cattiva amministrazione perpetrata a discapito dei sommatinesi, scelta non facile per noi perché sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Finalmente stiamo iniziando a raccogliere i frutti del risanamento per cui abbiamo duramente lavorato”.

Anni travagliati quelli dell’Amministrazione Carbone su cui si esprime il consigliere Castellino: “In questi anni abbiamo assistito a strane beghe politiche, manovre e spostamenti guidati dal tornacontismo e opportunismo, con l’unico obiettivo di far sentire il cittadino in debito verso il proprio rappresentante politico e di distruggere il lavoro fatto, come dimostra la perdita di 4.000.000 di euro di finanziamenti. Il paese ha fortunatamente visto gli attuali amministratori sempre concentrati sul proprio lavoro, per garantire ad ogni cittadino ciò che gli spetta di diritto.”

“La grave situazione finanziaria che abbiamo dovuto sopportare ed affrontare nei primi anni, a cui si sono aggiunti due anni di pandemia, certamente non ha aiutato il progredire dei nostri lavori e sicuramente la nostra comunità ha dovuto pagare caro le conseguenze di un mondo che si è fermato. – dichiara il sindaco Elisa Carbone – Finalmente questa primavera porterà rinascita, l’entusiasmo di vedere realizzate le cose per cui abbiamo lavorato, più consapevolezza dei bisogni del nostro paese.

Vivere e gestire una emergenza così grande, che ha causato alla nostra comunità finanche la perdita di vite umane, mi ha permesso di prendere sempre più coscienza del ruolo che rivesto e delle responsabilità di cui un buon sindaco si fa carico; insieme ad una buona gestione è cresciuto il senso di protezione verso la nostra comunità. E come ogni famiglia che dopo un forte trauma guarda al futuro cercando sicurezza e garanzia, la nostra amministrazione può affermare con forza che tutto ciò che si sta facendo e progettando ha solo questo fine: una buona gestione del presente verso un futuro certo, accompagnati da un progetto politico che resta fermo sui suoi pilastri, rettitudine e legalità, credibile e realizzabile” conclude il primo cittadino.

Presente anche l’assessore Messina, nominato nel dicembre scorso: “Siamo fieri di potere dire che questo è uno dei tanti lavori che si sono avviati, sappiamo che si penserà che la tempistica è legata alla campagna elettorale, ma a differenza di altri, questa amministrazione ha guidato il nostro paese fra mille difficoltà e avversità impensabili. Noi siamo qui per portare avanti questo ambizioso progetto che finora ha portato alla nostra comunità milioni di euro di finanziamenti che sono occasioni per il futuro del territorio. Nessuno che sia in buona fede può dire no a tutto questo, crediamo anzi che ciò che sarà realizzato meriti la fiducia di Sommatino.”