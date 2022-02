Serradifalco. Giunta delibera prosecuzione attività per 12 Asu sino al 31 dicembre 2023

SERRADIFALCO. La Giunta ha deliberato la prosecuzione sino al 31 dicembre 2023 delle attività socialmente utili che vengono svolte presso il Comune di Serradifalco da parte di dodici lavoratori inseriti nell’elenco della Legge Regionale 5/2014.

Si tratta di un atto che la Giunta ha fin qui portato avanti in questi anni in una linea di continuità atta a garantire le attività che questi lavoratori svolgono in seno all’ente comunale con professionalità ed abnegazione. Il rinnovo di Giunta è stato deliberato sulla base del fatto che la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 ha previsto, in sede di variazioni al bilancio regionale 2021/2023 la prosecuzione fino al 31 dicembre 2023, delle attività socialmente utili dei soggetti inseriti nell’elenco della legge regionale 5/2014.

Pertanto, la Giunta Burgio, sulla base di questo dato, ha ritenuto di approvare la prosecuzione delle attività socialmente in scadenza lo scorso 31 dicembre 2021 allungando la scadenza al 31 dicembre 2023. La delibera, una volta approvata e dichiarata immediatamente esecutiva, è stata trasmessa al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative e al Centro per l’Impiego di Caltanissetta.