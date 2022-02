Serie D. Sancataldese sconfitta fuori casa 4-2 sul campo della vice capolista Città di Acireale

Sconfitta esterna 4-2 per la Sancataldese sul campo della vice capolista Acireale. Ma non inganni il risultato finale. La vittoria dei padroni di casa, infatti, è stata molto più sofferta di quanto non dica lo score finale dell’incontro.

Fase iniziale scoppiettante con l’Acireale in vantaggio al 2′ con Garetto e pari della Sancataldese con Liga all’11’. Un minuto più tardi, tuttavia, ancora padroni di casa in vantaggio con Lodi, ma i verdeamaranto di Giovanni Campanella non ci stanno e la pareggiano con Balistreri.

A quel punto la Sancataldese ha anche alcune buone occasioni per segnare la rete del 2-3 ma fallisce le occasioni sotto porta. Nel finale l’espulsione di Vitolo ha determinato la superiorità numerica a favore dell’Acireale che ne ha saputo approfittare con l’esperto Savanarola che ha chiuso il match con una doppietta.

La Sancataldese resta ferma a quota 25 in classifica e domenica prossima affronterà in casa il Rende in una sfida importante per la sua classifica. (Foto Sancataldese Calcio Official)