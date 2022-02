MUSSOMELI – In merito alla realizzazione dell’impianto eolico da realizzarsi nelle contrade Sanfrangiore/Polizzello, in riferimento al decreto del competente assessorato regionale dello scorso luglio, abbiamo incontrato il sindaco Catania per sentire dalla sua viva voce notizie ed informazioni al riguardo, essendo in atto fra privati delle discussioni da dove scaturiscono dubbi, titubanze e preoccupazioni in merito a tale iniziativa. Ecco il video dell’intervista.