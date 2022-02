Italoamericani Vincent Sarno e Vera Ferrara ricevono il premio “Vincenzo Sellaro” dall’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA)

I Past Presidenti Nazionali dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), Vincent Sarno e Vera Ferrara Girolami, hanno ricevuto il Premio Dr. Vincenzo Sellaro nel corso della Sessione Plenaria della Convention Biennale.

Il premio, intitolato al medico siciliano Vincenzo Sellaro, è stato istituito nel 1989 ed è conferito ai membri che si sono distinti nell’applicazione degli ideali ed ai principi indicati dal fondatore dell’OSDIA, costituendo il più alto riconoscimento assegnato ai membri della più antica organizzazione italoamericana.

Nativo di Polizzi Generosa, Vincenzo Sellaro è stato un medico, naturalizzato americano che fornì un contributo enorme allo sviluppo della cosiddetta “comunità degli italiani in America” composta da emigrati che arrivavano spaesati e confusi nel “nuovo mondo” e che trovavano enormi difficoltà di integrazione soprattutto in quanto non parlavano la lingua locale.

Il dottor Sellaro, che aprì un proprio studio medico nella Little Italy di New York, si accorse subito che questo aspetto costituiva un gap fondamentale nel processo d’integrazione degli italiani nella società americana e, nel 1905, si adoperò per fondare l’Ordine dei Figli d’Italia, nucleo fondamentale attorno al quale si sviluppò l’odierno Order Sons and Daughters of Italy in America, ad oggi la più antica e consolidata organizzazione a supporto dei cittadini americani di discendenza italiana.

Vincent Sarno, del New Jersey, e la californiana, di origine siciliana, Vera Ferrara Girolami fanno parte dell’OSDIA da oltre 35 anni ed entrambi hanno servito nella qualità di Presidenti nazionali.

“Il premio intitolato al fondatore della nostra organizzazione, il dottor Vincenzo Sellaro – ha dichiarato il presidente nazionale dell’OSDIA Robert A. Bianchi, Esq. – rappresenta il maggior riconoscimento per l’attività svolta in favore della comunità italoamericana dell’OSDIA. Tra decine di migliaia di membri in tutti gli Stati Uniti, i Past Presidenti Nazionali Vincent Sarno e Vera Ferrara Girolami, non solo hanno guidato la nostra organizzazione con onore e distinzione, ma si sono anche elevati al livello di ricevere il più alto tributo riconosciuto dal nostro Ordine. Le mie congratulazioni a loro per aver raggiunto tale risultato”.

Alla sessione plenaria della Convention, in rappresentanza dell’Italia, ha partecipato il fondatore ed immediato past president del Capitolo di Roma dell’Order Sons and Daughters of Italy in America, Carmelo Cutuli. “Gli italiani hanno dato un contributo enorme allo sviluppo della società americana per come la conosciamo oggi. La figura del dottor Vincenzo Sellaro, fondatore del primo ospedale italiano in America e dell’Ordine dei Figli d’Italia, in particolare, rende noi siciliani orgogliosi per aver contribuito in maniera così incisiva allo sviluppo ed al supporto dell’intera comunità italoamericana attraverso opere così importanti”.