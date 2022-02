Italia, arrestati pusher che derubavano altri spacciatori fingendosi delle forze dell’ordine: sequestrati 800 chili di droga

Trentuno persone sono state arrestate dai carabinieri di Monza e dalla Polizia Penitenziaria di Milano con l’accusa di aver gestito un giro di spaccio e di aver sottratto la droga a bande rivali, fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine ed inscenando false perquisizioni. L’organizzazione di spacciatori, molti stranieri, era operativa nel Nord-Italia e nelle province di Roma e Forlì-Cesena. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 640 mila euro e 800 kg di sostanze stupefacenti, per un valore sul mercato di diversi milioni di euro.Carabinieri di Monza

In particolare, alcuni soggetti avevano organizzato pedinamenti e false perquisizioni ai danni di criminali rivali, per rubare loro lo stupefacente, qualificandosi come appartenenti alle forze dell’ordine.

Ma sono 81 gli indagati in totale dall’inizio dell’indagine, in maggioranza nordafricani. 25 quelli perseguiti dalla procura di Milano.

L’indagine è iniziata nell’aprile 2017, dalla commissione di furti aggravati all’interno di box auto. Dalle intercettazioni è emerso che le vittime erano dei “pusher” a cui veniva sottratta la sostanza stupefacente. Gli indagati individuavano gli spacciatori da cui rifornirsi, ma poi li seguivano e li colpivano a casa.