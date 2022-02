Covid, Speranza: “Virus non sparirà il 31 marzo, ‘teniamo’ le mascherine”

“Sono davanti alla tv, a vedere Roma- Gent. Ricordo tutto, tutto è nitido: uno a zero per noi, il colore delle magliette. Squilla il telefono, è l’assessore alla sanità della Lombardia. Mi dice: c’è un primo caso a Codogno”. Il ministro della Salute Roberto Speranza torna, in un’intervista a La Repubblica, al momento in cui due anni fa anche in così Italia iniziare l’incubo Covid. Il Paese ora vorrebbe tornare a una vita normale: “Condivido quel sentimento. Ho voglia anch’io di mettermi alle spalle questa stagione, come dice Draghi. Siamo dentro un percorso e dobbiamo continuarerlo, ma tenendo i piedi per terra. Sappiamo che con il 91% di over 12 vaccinati e la variante Omicron c’è un contesto diverso. Ma serve gradualità”, avverte Speranza.

Il primo snodo è lo stato d’ Emergenza, che scade il 31 marzo. Speranza lascia intendere che potrà essere superato. Ma difende Green Pass emascherine al chiuso. “Il mio -spiega- è un messaggio di fiducia: se la tendenza di riduzione della curva continua, lavoreremo nelle settimane per superare lo stato d’emergenza. Ma il Covid non prende l’aereo e va via il 31 marzo. Possiamo decidere formalmente di superare l’emergenza, penso che ci possono essere le condizioni per farlo, ma alcune cose dovremo conservarle. Il Green pass è stato ed è un pezzo fondamentale della nostra strategia. Le mascherine al chiuso sono ancora importanti: non riesco a vedere un