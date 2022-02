Covid, Salvini: “Via il Green Pass dal 25 aprile, se non dal primo”

La fine del GreenPass? Magari pe la festa di San Marco, il 25 aprile. Lo auspica Matteo Salvini, leader della Lega, in un’intervista a ‘Il Gazzettino’ “Le parole di Draghi sono state un bel sospiro di sollievo, il 31 marzo si torna alla normalità – precisa Salvini, a riguardo della conclusione dello stato di emergenza -.

Dal nostro punto di vista devono essere superati anche tutti gli annessi e connessi, quindi anche il GreenPass. Il nostro emendamento è stato bocciato, ma sono ottimista per natura, insisteremo, se non sarà il 1° aprile, magari sarà il 25 per San Marco”. Alla domanda sui rapporti con il Governo, Salvini precisa: “Siamo alleati leali, se ci sono temi che interessano alla gente li solleviamo. Comunque il decreto bollette da 7 miliardi è stato approvato, i referendum sulla giustizia si faranno, c’è di che esser soddisfatti”