Caltaqua riavvia la distribuzione idrica a Delia e Sommatino

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato di aver provveduto a ripristinare la fornitura dopo aver concluso le manutenzioni programmate all’acquedotto Fanaco.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato l’ordinariadistribuzione programmata, come di seguito specificato, nei comuni interessati.

– Delia: domani, sabato 19 febbraio, zona media e zona alta; domenica 20 febbraio zona bassa, zona alta e trazzera di mezzo.

– Sommatino: domani, sabato 19 febbraio, zona bassa e Primo Maggio; domenica 20 febbraio, zona media, zona alta e Quattro Aratate.