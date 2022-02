Caltanissetta, Noi e Italia-Cantiere Popolare: piscina comunale, la nostra fata morgana

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ancora oggi la piscina comunale di Caltanissetta sembra un miraggio, che appare ma poi scompare nell’orizzonte degli obiettivi di questa amministrazione comunale, procurando nei tanti utenti, che hanno avuto la fortuna, ormai in tempi remoti, di fruirne, sentimenti di delusione ed amarezza.

Una storia infinita quella della riapertura dell’impianto sportivo di via rochester, con bandi pubblicati e ritirati, gare d’appalto aggiudicate e mai definite, che non fa altro che mettere in risalto un’inefficienza amministrativa e gestionale del sindaco e dell’assessore al ramo, ma, cosa ancor piu’ grave, una carenza prospettica e progettuale dell’aministrazione comunale in toto.

non e’ piu’ tollerabile, dopo cosi’ tanto tempo, che federazioni, associazioni e i cittadini tutti siano privati di un bene pubblico, cosi’ importante per il benessere fisico e mentale, ma anche per l’indotto economico che aveva creato, essendo diventato un punto di riferimento per manifestazioni sportive di interesse regionale e nazionale.

Abbiamo letto di audizioni in V commissione comunale dove l’assessore al ramo ha dichiarato che, tra maggio 2019 e gennaio 2020, erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria, per circa 40.000 euro, salvo essere, purtroppo, smentito su detta circostanza, con nota ufficiale, dagli uffici preposti. Si e’ appreso di un’ultima gara d’appalto che avrebbe portato alla relativa aggiudicazione, ma, ad oggi, il dato di fatto che la piscina comunale e’ chiusa e in balia dei vandali.

Per questo, per il rispetto della citta’ di Caltanissetta e dei suoi cittadini, Noi con l’Italia-Cantiere Popolare invita il sindaco a chiarire pubblicamente e in maniera definitiva quale sono i motivi del perpetuare questa incresciosa vicenda. Noi con l’Italia-Cantiere popolare vigilera’ affinche’ vengano date, in tempi brevi, le dovute risposte ai cittadini e si attivera’ affinche’ la piscina comunale venga restituita ai legittimi proprietari: i cittadini.

ALFREDO FIACCABRINO VICE-COORDINATORE PROVINCIALE

SALVATORE SAIA COORDINATORE CITTADINO

ANTONELLA MACALUSO VICE-COORDINATORE CITTADINO