Caltanissetta, Giulia Guarino eletta baby sindaca della città. A sceglierla è stato il baby consiglio comunale

Gli studenti della scuola primaria e secondaria di Caltanissetta hanno eletto i loro rappresentanti e la città, da oggi, ha un Baby Sindaco e un baby Consiglio Comunale.

A indossare per la prima volta la fascia tricolore, in questa tiepida giornata invernale, è stata Giulia Guarino, 11 anni, alunna della 2 C dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Caltanissetta plesso Filippo Cordova.

L’elezione arriva dopo mesi di lavoro portati avanti dall’amministrazione comunale di Caltanissetta e dall’assessora all’istruzione Marcella Natale in sinergia con l’associazione Oikos.







A contendersi l’incarico di “primo cittadino”, insieme a Giulia, c’era Clara Tumminelli, 9 anni, studentessa della 4 C dell’istituto Caponnetto.

“I ragazzi iniziano a parlare di politica e iniziano a farlo dentro le scuole e questo è sempre stato uno dei nostri obiettivi – ha commentato il Sindaco Roberto Gambino -. I ragazzi, senza l’educazione civica, negli anni passati a volte arrivavano anche a laurearsi senza sapere il nome del Presidente della Repubblica e questo è un fallimento per l’intera società. Una sana competizione e confronto politico che parte dalle scuole può sicuramente generare dei cittadini migliori”.

“Quello che abbiamo realizzato è un percorso alla legalità e all’essere cittadini e per questo voglio ringraziare l’associazione Oikos e il suo presidente Piero Cavaleri – ha commentato l’assessora all’istruzione Marcella Natale -. Auguriamo buon lavoro a tutti con l’auspicio di far crescere i nostri alunni per trasformarli in esempio di cittadinanza civica”.

“La fase che ha portato all’elezione è stata lunga e articolata, soprattutto a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid 19 ma non ci siamo mai arresi e abbiamo portato avanti questo progetto che promuove la cittadinanza attiva ed educa gli studenti al confronto, al dialogo e all’impegno sociale per il bene della collettività. Un dovere morale che ciscun cittadino dovrebbe assumersi” ha raccontato la psicologa Barbara Grillo, una delle tutor del progetto incaricata da Oikos e che seguirà nei prossimi due anni i lavori del baby consiglio.

L’elezione di oggi è stata studiata con attenzione e pianificata nel tempo. Gli studenti dei sei istituti comprensivi di Caltanissetta nei mesi scorsi sono stati invitati dai loro insegnanti e referenti scolastici a valutare la partecipazione a questo progetto civico. Alcuni studenti hanno accettato di vivere questa esperienza e si sono candidati come rappresentanti al Baby Consiglio Comunale. La prima fase da superare è stata quella giocata “in casa”, cioè tra gli stessi compagni di scuola.

Il regolamento stilato prevedeva di poter eleggere solo 4 studenti per ogni istituto per un totale di 24 baby consiglieri comunali. Ed è stato il primo momento in cui gli aspiranti hanno dovuto confrontarsi con i problemi della città, le possibili soluzioni e le iniziative concretamente attuabili. Ne sono usciti programmi interessanti, ricchi di speranze nel futuro, di voglia di migliorarsi per non abbandonare la propria città, quella nella quale sono nati e nella quale vivono e condividono con i loro coetanei, amici e familiari.

“Giulia ha scelto autonomamente di candidarsi, ha scritto il suo programma e lo ha presentato alla scuola – hanno raccontato i genitori Matteo e Rosa Maria -. Per noi è stata una grande soddisfazione vedere il suo entusiasmo crescere giorno dopo giorno e abbiamo apprezzato la sua autonomia nelle diverse fasi che si sono susseguite. Siamo veramente orgogliosi di lei”.

Dopo aver virtualmente formato il consiglio comunale i 24 eletti sono stati invitati a scegliere il Baby sindaco. Ciascuno è stato libero di scegliere se candidarsi al ruolo presentando ai colleghi consiglieri un suo programma di Governo e una rosa di assessori. Le votazioni, svolte in una seduta online, si sono concluse con un pareggio tra due candidate.

L’amministrazione comunale e Oikos, dunque, hanno scelto di svolgere il ballottaggio tra Clara e Giulia nell’atrio del Palazzo del Carmine alla presenza del Sindaco Roberto Gambino, dell’assessora all’istruzione Marcella Natale, del Presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì e diversi altri assessori.

E i baby consiglieri hanno eletto a larga preferenza Giulia Guarino.





















Nel suo ruolo Giulia sarà affiancata da una squadra di assessori scelti tra i diversi istituti della città. “Quello che mi preme sin da subito evidenziare – ha detto Giulia subito dopo la proclamazione durante il suo primo discorso da Prima Cittadina – è che oggi abbiamo una grande opportunità. Abbiamo l’opportunità di formare un consiglio diverso da quello degli adulti, un consiglio non diviso da fazioni politiche, ma unito, un Consiglio solo di maggioranza, la maggioranza di noi ragazzi uniti per un fine comune: il miglioramento delle strutture e dei servizi cittadini e scolastici per tutti noi”.

E il suo messaggio è stato immediatamente confermato dalla scelta degli assessori tra cui c’è anche la sua sfidante Clara Tumminelli. Oltre a loro faranno parte della “Giunta Guarino” Serena Lupo (9 anni, 4E della Sciascia), Andrea Asaro (10 anni, 5B della Don Milani) ed Eleonora Alessi (12 anni, 2A della King).











“E’ un onore e un onere avere la baby Sindaca nella nostra scuola – ha commentato con soddisfazione il professore dell’istituto comprensivo Don Milani Michelangelo Lacagnina intevenuto all’elezione con una delegazione di docenti della scuola -. Giulia ha saputo mostrare fin da subito, durante la la fase iniziale della candidatura, di saper gestire bene il suo intervento e contributo. Sono, però, ugualmente rimasto commosso dal discorso di ringraziamento che ha preparato perché mi è sembrato un intervento non di un’adolescente ma di una persona matura e questo mi fa ben sperare per questa organizzazione che si sta sta per nascere”.

“Abbiamo il piacere di mostrare agli studenti come funziona concretamente un consiglio comunale – ha concluso il presidente del consiglio comunale di Caltanissetta Giovanni Magrì che ha curato tutte le fasi dell’elezione – . Fin da ragazzi bisogna iniziare a interessarsi di politica e avere amore per questa città che ne ha veramente bisogno”.

A tutti loro il Sindaco ha augurato un buon lavoro mettendosi a disposizione di tutti e 24 i nuovi eletti per qualsiasi supporto. “Voi non siete il futuro – ha ribadito Roberto Gambino ai neo consiglieri – siete il presente e come tale dobbiamo prenderci cura di voi consegnando loro le chiavi della città”.

