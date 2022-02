Caltanissetta, Comitato San Francesco – Stazzone ripulisce il verde del proprio Quartiere

Prendersi cura delle strade e delle vie nelle quali si vive. Un atto d’amore per il proprio quartiere e di solidarietà per il proprio “vicino”.

E’ con questo intento che Michele Bellomo, William Di Noto e Marcello Bellomo, rappresentanti del Comitato di Quartiere San Francesco – Stazzone domenica hanno preso sacchi, guanti e tutto il materiale necessario per prendersi cura del verde pubblico e si sono messi al lavoro.

La “bellezza” rallegra l’anima e vivere in un luogo pulito è piacevole. Contribuire al funzionamento e l’efficienza dei servizi di cui usufruisce il cittadino, del resto, non è un compito esclusivo dell’ente pubblico ma è un’impresa alla quale tutti possono aderire per raggiungere l’obiettivo finale.

La solidarietà di prossimità, infatti, è un principio che nobilita la società ma, al contempo, migliora il benessere di tutta la collettività.

Ed è importante che le buone prassi non rimangano casi isolati ma dilaghino con abbondanza in tutto il territorio cittadino.