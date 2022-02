Caltanissetta, baby Sindaca Giulia Guarino illustra il programma del suo mandato

La società moderna ha pressato l’acceleratore su molti aspetti della vita, compreso lo sviluppo di bambini e adolescenti. E se in molti aspetti questo appare come un processo evolutivo eccessivo in altri si spinge verso la costruzione di una coscienza civica. Ed è puntando su questo secondo aspetto che la città di Caltanissetta ha promosso e costituito il baby consiglio comunale caratterizzato, come per i suoi simili “senior”, da Sindaco e Giunta.

Questa mattina è stata eletta Prima Cittadina Giulia Guarino che, nel suo ruolo, sarà supportata dagli assessori Eleonora Alessi, Serena Lupo e Andrea Asaro. (leggi il racconto della giornata).

Dopo essere stata eletta e aver ricevuto la fascia tricolore dal Sindaco Roberto Gambino, Giulia ha ringraziato i consiglieri per la preferenza e invitato tutti a una collaborazione attiva ed efficace per il benessere della cittadinanza.

Ciò che la nuova Sindaca ha voluto ribadire è stato il desiderio di mettersi al servizio degli altri e diventare una portavoce dei propri compagni – coetanei.

Nel suo programma Giulia Guarino ha ritenuto propritario spingere verso: la pulizia della città sensibilizzando verso la raccolta differenziata, la sistemazione del manto stradale, la promozione di progetti di educazione civica nelle scuole e il potenziamento dei parchi pubblici sia per il verde pubblico sia per gli attrezzi e spazi per allenarsi.

L’assessora al bilancio Luciana Camizzi, questa mattina, ha ribadito che metterà a disposizione un fondo che il baby consiglio potrà utilizzare per i propri progetti.

A seguire il testo integrale del discorso durante la proclamazione che può essere rivisto nella pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno” al link https://fb.watch/boE73dWcr4/

Buongiorno a tutti, alle autorità presenti, al Sindaco, al Provveditore Ciancio, al nostro Dirigente, agli insegnanti e alle ragazze e ai ragazzi dei vari Istituti Comprensivi della città.

Sono felice ed onorata di essere stata eletta Baby Sindaco e di poter sottoporre all’attenzione dei più grandi le proposte degli alunni della nostra città.

Nello stesso tempo sono anche consapevole della responsabilità che mi assumo nell’accettare questo incarico e mi impegno, unitamente a tutti gli amici consiglieri e ai componenti della Giunta, a realizzare le proposte indicate nel programma presentato durante la campagna elettorale.

Come potete vedere, non ho detto “il mio programma”, perché i punti allora illustrati sono stati oggetto di una riflessione congiunta con alcuni alunni consiglieri, punti che potranno essere migliorati e integrati con l’apporto di tutte le vostre idee.

Quello che mi preme sin da subito evidenziare è che oggi abbiamo una grande opportunità. Abbiamo l’opportunità di formare un consiglio diverso da quello degli adulti, un consiglio non diviso da fazioni politiche, ma unito, un Consiglio solo di maggioranza, la maggioranza di noi ragazzi uniti per un fine comune: il miglioramento delle strutture e dei servizi cittadini e scolastici per tutti noi!

Quello che desidero, che noi tutti dovremmo desiderare, è avere un fronte unito per cercare di fare qualcosa di buono! Dobbiamo essere una voce sola e questo luogo, il Consiglio Comunale, è il posto giusto per prendere la parola sulle tematiche che più ci interessano, è il luogo dove la nostra parola può avere un peso.

Spero di meritare la vostra fiducia e di non deludere le vostre aspettative, spero anche di riuscire ad affiancare in maniera onorevole il nostro Sindaco Roberto Gambino, nelle occasioni in cui riterrà di volermi coinvolgere.

Non mi resta che ringraziare, infine, il Consiglio Comunale ed il Sindaco che, con questa iniziativa, perseguono l’intento di avvicinare noi ragazzi al mondo delle istituzioni ed al rispetto della legalità.

Grazie anche alla scuola, agli insegnanti, in particolare al Prof.re Lacagnina, ed ai Dirigenti scolastici che, con pazienza ed entusiasmo, ci stanno accompagnando in questa bellissima esperienza.

Grazie anche a tutti voi che mi avete votata, senza il vostro supporto oggi non sarei qui.

Ed infine grazie alla mia famiglia, per l’affetto e il sostegno con cui mi hanno stimolata ed incoraggiata ad intraprendere questa iniziativa.

Vi lascio con la frase di un grande uomo, Don Pino Puglisi, una frase che vorrei diventasse il “tormentone” della esperienza che stiamo per intraprendere: “Se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto”!