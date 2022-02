Bompensiere, il dipendente comunale Stefano scalzo va in pensione

BOMPENSIERE – Ieri è stato il primo giorno di pensione di Stefano Scalzo che ha deciso di salutare, nella mattinata.l’amministrazione e i dipendenti del Comune di Bompensiere con un momento di ritrovo.Da evidenziare – come ha sottolineato il sindaco Virciglio – come “Stefano ha dedicato l’intera carriera professionale ultraquarantennale al Comune di Bompensiere. Lo ha fatto con impegno e dedizione, mettendo a disposizione degli amministratori le sue specializzate competenze tecniche.Lo ringrazio a nome dell’intera collettività e dell’amministrazione comunale per essere stato un dipendente serio e rigoroso”