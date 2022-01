Sicilia, covid: zona arancione. Musumeci: “Rivedere parametri colorazione regioni”

Le Regioni “sono convinte che i parametri delle colorazioni debbano essere rivisti: oggi il contesto complessivo della pandemia è cambiato e quello dei colori è un sistema che ha creato in alcune situazioni motivi di opportuna prevenzione, con risultati visibili, mentre in altre circostanze si è capito che non ha creato vantaggi”.

Così il governatore siciliano Nello Musumeci, intervistato a Omnibus, su La7. “Siamo convinti di potere ottenere questo risultato con un confronto franco con il governo, se questo Esecutivo resterà in carica vista l’evoluzione del quadro sul Quirinale – ha aggiunto Musumeci -. Accanto ai parametri dei colori si possono adottare provvedimenti molto più efficaci e concreti nella prassi”.