Qual è la colazione più sana per restare in forma? I segreti delle migliori colazioni italiane e del mondo

Ormai siamo stanchi di sentircelo dire. “La colazione è il pasto più importante della giornata”, “bisogna fare il pieno di energia”, “riempire il serbatoio” e così via. Ma qual è davvero la colazione più sana? Qual è la migliore? Cosa mangiare al mattino per mantenersi in forma e vivere al meglio?

Scopriamolo insieme.

Qual è la miglior colazione? Innanzitutto, quella che piace

La prima regola per fare una colazione sana è, innanzitutto, fare colazione.

Lo sappiamo, ormai ci esce dalle orecchie per quante volte ci è stato detto che non bisogna mai saltare il primo pasto della giornata. Eppure saltare la colazione fa male e andrebbe evitato ad ogni costo. Ed è vero!

Le opzioni per la prima colazione sana sono tantissime e varie, ma quello che importa prima di tutto, è che piacciano! E’ inutile avere tante idee salutari se poi al momento opportuno non vengono messe in pratica. Meglio una colazione con i propri biscotti preferiti, e con un biscotto in più, piuttosto che una colazione saltata, che ci rende deboli per tutta la mattinata. O addirittura una che ci fa iniziare la giornata con il malumore! Da evitare assolutamente.

Una combinazione di gusto e benessere

La colazione sana deve essere una combinazione di ciò che ci piace e ciò che fa bene al nostro organismo. Non bisogna privarsi di nulla, e non ci sono cibi intrinsecamente buoni o cattivi. Decidere di smettere completamente di mangiare i propri biscotti preferiti di punto in bianco è nel 90% dei casi inefficace e non duraturo. E’ molto meglio consumarli con moderazione e abbinarli a un prodotto sano, come della frutta fresca o uno yogurt.

Vediamo insieme quali sono gli abbinamenti migliori per una colazione sana ed efficace senza rinunciare al gusto.

I migliori ingredienti per iniziare la giornata

1. Yogurt greco

Lo yougrt greco è un alimento perfetto da integrare nella prima colazione. Con pochissimi grassi e tante sane proteine (circa 10 per 100 gr!), riempie senza appesantire e fa bene all’organismo per tutta la mattinata, ripristinando le energie perse durante la notte. Non solo!

Può essere consumato da solo, magari nelle sue gustose varianti alla frutta, alla vaniglia o al caramello, oppure si può abbinare a biscotti, cereali o fette biscottate.

2. Latte magro o varianti vegetali (senza zuccheri aggiunti!)

Il latte è un fantastico modo di iniziare la giornata, soprattutto il latte magro o parzialmente scremato. Anche le varianti vegetali, come il latte di soia, di mandorla o di nocciole, sono opzioni eccezionali per accendere le batterie di prima mattina. Il latte, da mettere nel caffellatte o da usare come base per una tazzona di latte e cereali, è pieno di sali minerali, calcio e proteine che riparano l’organismo e lo fortificano. Un’opzione particolarmente apprezzata oltreoceano, è il porridge. Una cremosa ciotola di fiocchi d’avena e guarnizioni a piacere.

Attenzione agli zuccheri aggiunti nelle bevande vegetali: meglio evitarli e, se necessario, dolcificare il latte a piacere autonomamente.

3. Creme di frutta secca

Il famosissimo burro d’arachidi è particolarmente apprezzato all’estero come ingrediente da colazione, specialmente se abbinato alla marmellata e spalmato su un toast.

Il suo gusto è forse troppo forte per il palato italiano mattutino, ma le creme di frutta secca come quelle 100% nocciole, mandorle o arachidi, sono fantastiche per iniziare la giornata con gusto ed energia. Una colazione sana e veloce può essere composta da pane integrale con un cucchiaio di crema di mandorle spalmata su di esso.

L’importante è puntare a ingredienti naturali, magari facendo le creme voi stessi! Armatevi di frutta secca e frullatore e sarete sorpresi del risultato.

4. Fibre: Pane integrale, avena, cereali

Da non dimenticare la mattina, è la componente sostanziosa del pasto. Aggiungere fibre vi farà sentire soddisfatti e sazi a lungo, permettendovi di bruciare energia gradualmente nel corso della giornata senza momenti di mancamento.

Ottime fonti di fibre sono il pane integrale, cereali come avena o farro, cereali semplici senza zuccheri aggiunti. C’è chi tosta il pane e ci spalma sopra burro d’arachidi e marmellata, e chi fa una bella ciotola di latte con cereali. Sono ottime idee!

5. Frutta fresca

Un’ottima integrazione per la colazione è un frutto fresco di stagione. Un boost di vitamine per assicurarsi il massimo rendimento dal primo pasto della giornata! Quando la frutta non è disponibile, è possibile ricorrere alla marmellata. Attenti però ai troppi zuccheri aggiunti! Meglio controllare sempre la percentuale di frutta contenuta nel vasetto: non deve stare sotto al 70%.

Le ricette per una colazione sana (ingredienti elencati sopra)

Abbiamo visto che la colazione sana deve innanzitutto piacere per poter essere efficace.

Ecco una lista di ricette italiane e dal mondo che contengono gli ingredienti elencati sopra (ed i loro benefici!). Potrai iniziare la tua giornata con benessere senza rinunciare al gusto e alla soddisfazione di una buona ricetta!

Muffin con frutti di bosco

Frutta caramellata e yogurt greco

Porridge con avena e crema di nocciole

Plumcake con yogurt

Banana bread

Dai sfogo alla fantasia e crea la tua ricetta personale e unica con gli ingredienti elencati sopra! Il segreto è che la combinazione di gusto e benessere deve piacere a te in primis.