Palpeggia minorenne e maggiorenne compiendo anche gesti di autoerotismo: arrestato dalla Polizia

Ha palpeggiato una minorenne dentro ad un negozio, poi una maggiorenne in un altro esercizio del centro storico e, subito dopo, ha compiuto atti osceni davanti ad altre donne, ma è stato bloccato ed arrestato dalla Polizia di Stato, un 31enne straniero. I fatti sono accaduti nella serata di domenica scorsa quando, in pieno centro, un uomo è entrato in un negozio di via Montanini, dove alcune giovanissime stavano provando dei capi di abbigliamento.

Prima si è rivolto ad un’adolescente, chiedendole esplicitamente di avere un rapporto sessuale con lui, poi, al suo rifiuto, l’ha palpeggiata sul seno con forza, finché lei, impaurita, è riuscita a rifugiarsi dentro al camerino di prova. A quel punto, una cliente, che si trovava all’interno dell’esercizio, e la commessa, resesi conto della situazione, sono intervenute allontanando il molestatore.

La Sala operativa della Questura di Siena, allertata nel frattempo, ha inviato la nota di rintraccio dell’uomo, uno straniero, alle pattuglie presenti sul territorio. Durante le ricerche altre segnalazioni sono giunte alle Forze di Polizia per un intervento urgente in via Pantaneto, dove un uomo, dopo aver fatto violenza su una giovane dentro ad un esercizio, stava compiendo atti osceni davanti ad un gruppetto di giovani donne. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico immediatamente giunti sul posto, l’hanno bloccato mentre ancora si trovava dentro al locale.

Dai primi riscontri effettuati dai poliziotti è emerso che le ragazze, dopo che lo straniero, identificato poi per un cittadino bengalese di 31 anni, ha tentato un approccio sessuale con loro, spaventate, si sono rifugiate all’interno della pizzeria, proteggendosi dietro al bancone. Lì, una dipendente intervenuta in difesa delle giovani è stata a sua volta toccata con violenza nelle parti intime, dopodiché l’uomo si era abbassato i pantaloni compiendo atti di autoerotismo di fronte a loro, fino all’intervento della Polizia. Lo straniero, è stato quindi arrestato in flagranza di reato per violenza sessuale, aggravata dall’aver compiuto il fatto nei confronti di una minore di 14 anni, e denunciato per atti osceni.