Mussomeli, finanziamento per altro progetto sull’ambiente

MUSSOMELI – Altro progetto approvato al Comune di Mussomeli. Lo comunica il sidaco Catania: ” Il Ministero della Transazione Ecologica ha approvato al Comune di Mussomeli il programma sperimentale Mangiaplastica. Grazie al progetto finanziato, il Comune di Mussomeli acquisterà eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare. Ringrazio il mio ufficio tecnico con a capo l’ing. Carmelo Alba per l’impegno e la professionalità messa in campo”.