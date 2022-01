Ministro Speranza: “Da legge bilancio investimento 38 mln su salute mentale”

“In questa legge di Bilancio c’è stato un investimento di 38 milioni di euro perché la salute mentale è rilevante quanto la salute fisica e non può esserci salute senza salute mentale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera in merito all’istituzione di un voucher per il sostegno psicologico in relazione a situazioni di disagio connesse all’emergenza pandemica.

Il ministro ha poi spiegato che “20 milioni di euro del totale investito saranno dedicati al disagio psicologico di bambini e adolescenti, attraverso l’assunzione di persone che si faranno carico dei problemi dei più piccoli- ha fatto sapere- 10 milioni di euro per l’accesso ai servizi psicologici da parte delle fasce più deboli, in particolare i pazienti oncologici che, come è noto, hanno bisogno di un sostegno e assistenza nei momenti più complicati della loro esistenza, e 8 milioni di euro per il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale”.

Il Covid “senza dubbio”, ha continuato Speranza, ha reso “più complicata e impellente questa sfida. Basta quanto abbiamo fatto? Senza dubbio no. Dobbiamo certamente fare di più ma anche valorizzare questi primi passi realizzati. È necessario rafforzare a tutti i livelli la capacità di assistenza del nostro paese e sono per farlo dentro una grande alleanza in cui sosterrò tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di una maggiore attenzione alla salute mentale”, ha concluso.