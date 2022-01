I Siciliani Ficarra e Picone tornano al cinema con un film che racconta “La Stranezza”

Commedia "Pirandelliana" che racconta l'incontro del drammaturgo Pirandello con una scalcinata compagnia amatoriale

Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone sono i protagonisti del nuovo film di Roberto Ando’ “La Stranezza” (titolo provvisorio), sul set a febbraio.

A produrre sono Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video. Per “La Stranezza” (titolo provvisorio), Medusa Film e Rai Cinema partecipano alla produzione e alla distribuzione per la prima volta insieme, definendo un accordo innovativo per un grande progetto che coinvolge alcuni dei nostri piu’ importanti talenti.

La regia e’ di Roberto Ando’ che ha scritto la sceneggiatura insieme a Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Oltre a Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, Salvo Ficarra e Valentino Picone in quelli di Onofrio Principato e Sebastiano Vella ci saranno anche Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi. (il cast nella foto)

1920. In Sicilia per un breve soggiorno, Luigi Pirandello s’imbatte in un imprevisto che lo portera’ a incontrare due singolari figure di teatranti, Onofrio Principato e Sebastiano Vella, due dilettanti che stanno provando con gli attori della loro filodrammatica un nuovo spettacolo. L’incontro tra il geniale autore dei “Sei personaggi in cerca d’autore” e questa scalcinata compagnia amatoriale sara’ foriero di molte sorprese.