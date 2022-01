Emergenza Covid. Da domani a Mussomeli si potrà accedere negli uffici comunali solo per casi di reale urgenza

MUSSOMELI. A scopo precauzionale, visto il rapido diffondersi del Covid 19 nel territorio comunale, e a tutela della stessa salute dei cittadini e dei dipendenti comunali , da domani, mercoledì 12 gennaio 2022 e fino a nuove disposizioni, l’accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soli casi di reale urgenza, per esigenze indifferibili (in questi casi le persone saranno ricevute in modo contingentato: n° 8 cittadini al giorno per ciascun ufficio con l’obbligo di entrare 1 alla volta e sostare nella sala di attesa a distanza di 1 metro uno dall’altro) e nel rispetto delle norme anti Covid 2019.

Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Catania. Per tutti gli altri servizi, le altre richieste ed informazioni i cittadini dovranno utilizzare il mezzo telefonico o la posta elettronica chiamando ai numeri telefonici o scrivendo agli indirizzi di posta elettronica (e-mail/PEC) che si trovano nel sito web del Comune o nella pagina Facebook ufficiale.