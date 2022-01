Covid: in Francia record quotidiani di morti in ospedale

Il Covid ha ucciso 393 persone in 24 ore negli ospedali di Francia, per un totale di 129.022 morti dall’inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record di decessi registrati nell’ultima ondata di contagi che colpisce il Paese da inizio novembre.

L’ultimo dato piu’ elevato era stato di 298 morti in 24 ore, una settimana fa. Secondo le cifre pubblicate ieri da Sante’ Publique France, sono 108.481 le persone risultano positive ai test anti-Covid nelle ultime 24 ore. La Francia e’ attualmente il Paese d’Europa, escludendo i micro-Stati, con l’incidenza piu’ elevata, 3.733 casi per 100.000 abitanti.

In media, su sette giorni, questo l’aumento dei contagiati ammonta a 340.861 casi, in aumento del 22% rispetto alla settimana scorsa. Il numero di pazienti ricoverati, 29.748, e’ leggermente superiore rispetto a domenica (28.838). In aumento anche il numero di ricoveri settimanali, con 15.932 ingressi all’ospedale in una settimana, contro 15.376 nella rivelazione precedente.

In Francia, il ‘pass vaccinale’, equivalente al super green pass italiano, e’ entrato in vigore soltanto ieri il governo ha gia’ il calendario revoca delle restrizioni: il 2 febbraio verra’ eliminato l’obbligo di mascherine all’esterno, l’obbligo di smart working e cadranno i limiti di pubblico negli stadi e nelle sale di spettacolo