Clima: Coldiretti, caldo fa sbocciare mimose due mesi prima

L’arrivo dell’anticiclone delle Azzorre in pieno inverno fa splendere il sole ed alzare le temperature con le mimose fiorite quasi due mesi in anticipo sul tradizionale appuntamento della festa della donna dell’8 marzo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’anomalia climatica che interessa la Penisola. L’Italia – riferisce la Coldiretti – si trova in un ampio campo di alta pressione destinato a durare per giorni con tempo, ampiamente soleggiato e temperature che di giorno stabile vanno valori insoliti di 13-15 al centrosud e sulle valli alpine.

Un inizio di anno anomalo dopo un 2021 bollente che si e’ classificato al decimo posto dei piu’ caldo dal 1800 facendo segnare una temperatura superiore di ben 0,71 gradi rispetto alla media storica, secondo l’analisi Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr nell’anno solare. Una situazione che – continua la Coldiretti – ha provocato il “risveglio” anticipato della natura con i mandorli che sono gia’ fioriti in Sicilia e le coltivazioni piu’ vulnerabili ai danni provocati dall’annunciato ritorno del maltempo nei prossimi giorni con repentine ondate di gelo notturno.