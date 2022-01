Cantante ceca no vax annuncia di essersi contagiata volontariamente: muore di Covid a 57 anni

Nel suo ultimo post su Facebook annunciava soddisfatta di aver contratto intenzionalmente il coronavirus. Così, una volta guarita, avrebbe potuto vivere senza restrizioni e senza doversi vaccinare. Due giorni dopo, però, la cantante folk no vax della Repubblica Ceca Hana Horká è morta di Covid. Aveva 57 anni.

La conferma arriva da uno scarno comunicato pubblicato sul sito della sua band, gli Asonance, accanto a una sua foto: “Non vorremmo credere ad alcune notizie, ma dobbiamo”. La cantante aveva raccontato di essere rimasta volontariamente a contatto in modo prolungato con alcuni suoi familiari risultati positivi al virus. Loro si erano vaccinati, lei non aveva mai voluto farlo nonostante i tentativi di convincerla. Dopo essersi contagiata, il 13 gennaio ha esultato sui social per aver preso il virus, preannunciando tutto quello che avrebbe potuto fare da guarita e che prima le era vietato in quanto non vaccinata: sauna, nuoto, vita social ,teatro, concerti, mare.

Domenica 16 gennaio le sue condizioni si sono aggravate e la malattia l’ha uccisa.