Caltanissetta, Università senza età: avviato il secondo semestre a San Pietro

E’ tornata, per il sesto anno consecutivo, “l’Università senza età” organizzata dalla parrocchia San Pietro di Caltanissetta.

Siamo arrivati al “giro di boa” perchè dopo un primo semestre ricco di interessanti appuntamenti e incontri, a febbraio inizierà il secondo ciclo.

Saranno 4 le macrotematiche nelle quali sono stati collocati gli incontri. “Inglese”, “Corpo e mente seduti a tavola”, “Storia e Cultura: immagine e rappresentazione” e “Astri che non si spengono… uomini illustri e astronomia”.

“Per il sesto anno consecutivo siamo riusciti a scrivere un variegato e partecipato calendario di appuntamenti – ha spiegato il parroco Don Rino dello Spedale Alongi -. Un’attività realizzata grazie alla generosa disponibilità dei relatori che accolgono l’invito della nostra comunità e, gratuitamente e misericordiosamente, si mettono a nostra disposione”.

Don Rino, ideatore e promotore insieme alla sua comunità parrocchiale dell’Università senza età, ribadisce la finalità dell’iniziativa orientata a promuovere socialità e riflessione. Un’opportunità per investire il tempo condividendolo insieme ad altre persone invece che nella solitudine della propria casa.

Non deve, dunque, trarre in errore la definizione di “Università” poichè i corsi organizzati non hanno “una finalità educativa orientata a conseguire un attestato al termine di un ciclo di incontri e del superamento di un esame”.

L’iscrizione -gratuita – serve soltanto per verificare il numero orientativo di partecipanti e predisporre la sala in modo adeguato e con il corretto distanziamento fisico. L’ambiente dedicato è molto ampio e non ci sarà alcun problema di assembramento.

In caso di assenza – per motivi personali di qualsiasi tipologia – non ci sarà alcuna penalità o segnalazione. L’ingresso è sempre libero e aperto a tutti coloro che vorranno andare ad ascoltare. Unica prescrizione è quella di esibire il Green Pass all’accesso e indossare la mascherina FFPP2. Un obbligo previsto dalla legge in vigore e una misura di tutela per tutti coloro che saranno presenti.

Un altro elemento importante che connota la visione del progetto è che agli incontri non verrà fatta alcuna domanda o pressione ai partecipanti. L’uditorio dovrà stare soltanto lì seduto ad ascoltare e, solo qualora ne avesse voglia, potrà dialogare con il relatore e soddisfare la propria curiosità.

Al termine del ciclo di incontri rimarrà la consapevolezza di aver trascorso dei momenti piacevoli, di avere conosciuto o rivisto persone interessanti o amicizie che, per diversi motivi, si erano un po’ perse nel tempo.

Gli argomenti di approfondimento sono stati programmati pensando a cosa potrebbe piacere al pubblico che parteciperà abbinando conoscenze utili, come ad esempio qualche nozione di lingua inglese o buone prassi per alimentarsi in modo sano o vivere migliorando il “benessere” fisico con quello spirituale. Ed è con questa finalità che tra le attività “corpo e mente” sono state aggiunti incontri che parlano di musica, danza, arte e poesia.

Interessante anche il filone della storia locale e dei personaggi che l’hanno vissuta. Saranno approfondite anche le vite di donne che hanno contribuito, con la loro vita, a migliorare la nostra civiltà e non soltanto quella cittadina. Si parlerà durante gli incontri anche delle filosofe del novecento, Maria Montessori, Elvira Mancuso, Antonietta Mazzone, le Madri costituenti, le scienziate, le donne nella divina commedia e, per la religione cristiana, della donna e della madre per eccellenza: Maria osservata alla luce dell’iconografia nissena.

E per concludere gli incontri l’Università senza età si apre a un nuovo filone di approfondimento creando un contatto tra “cielo e terra” dialogando su uomini illustri e astronomia.

Appuntamenti assolutamente da non perdere.

A seguire il calendario degli appuntamenti, con le indicazioni per le iscrizioni, che potrà essere richiesto in forma cartacea anche presso la parrocchia San Pietro di Caltanissetta.