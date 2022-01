Caltanissetta, SOS di Sant’Agata contro il freddo: “Ai nostri bambini servono indumenti”

L’inverno è ormai entrato nel pieno del suo rigore e le temperature continuano ad abbassarsi.

Nulla di nuovo nè di originale se non fosse che per molte famiglie con bambini il freddo è un grande problema.

L’associazione Sant’Agata, in sinergia con i servizi sociali del Comune di Caltanissetta, la Croce Rossa e altre istituzioni e associazioni del territorio prova a sostenere e supportare i genitori con poche opportunità. Quando il lavoro scarseggia – o manca del tutto – e nel bilancio familiare le spese includono quei bisogni primari quali cibo, indumenti, riscaldamento, acqua, illuminazione e materiale scolastico, i conti spesso non tornano.

Ed ecco che a supporto di queste famiglie viene chiamata in causa tutta la comunità di appartenenza, vale a dire i loro concittadini.

“Ringraziamo con grande affetto e chi fino a ora ci ha sostenuto per portare avanti la nostra realtà che, mese dopo mese, continua ad accogliere nuovi utenti e dare sostegno e supporto a chi è in difficoltà – hanno commentato i referenti dell’associazione nissena presieduta dal Parroco Padre Sergio Kalizak -. Purtroppo le risorse a nostra disposizione non bastano mai, i bambini crescono e con essi le loro necessità. Nei nostri magazzini, sempre aperti per chi ha bisogno, infatti, gli scaffali cominciano a svuotarsi e questo vuol dire non poter proteggere in modo adeguato dal freddo gli oltre 200 bambini di cui ci prendiamo cura. A mancare sono soprattutto gli indumenti per la fascia d’età tra i 3 e i 9 anni e, in particolare, servono giubbottini, maglie, pantaloni, tute e cappellini.

L’associazione lancia un appello che potrebbe essere definito un “SOS”.

Si tratta di un messaggio che, proprio come il segnale universale di soccorso, invita a “Save Our Souls”, vale a dire “Salvate le nostre anime”.

Prendersi cura dei bambini in difficoltà non implica soltanto il concetto di “accudire materialmente” chi ha bisogno incontrandolo di presenza o ascoltando le sue necessità. E’ un’assistenza che può avvenire anche “da remoto” dove la distanza fisica non esclude quella emotiva. Si può “aiutare” anche tendendo virtualmente la mano a un genitore che si trova nel difficile compito di scegliere se acquistare del cibo o un maglione caldo per il proprio figlio.

“Salvare quell’anima”, in questo caso, vuol dire salvare quel bambino dal rischio di una malattia, quel genitore dal suo doloroso dilemma ma anche quella del benefattore che, aiutando la famiglia in difficoltà, può avere la consapevolezza di aver contribuito al sostegno del prossimo.

Tutti coloro che vorranno donare indumenti o altri beni di prima necessità potranno recarsi nella sede dell’Associazione Sant’Agata di Caltanissetta che si trova nei locali adiacenti all’omonima chiesa con ingresso da via Re d’Italia.

I volontari e le volontarie saranno a disposizione tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.