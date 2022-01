Caltanissetta piange la scomparsa di Agostino Falzone: un dottore commercialista come pochi

Avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 16 gennaio il Prof. Agostino Falzone noto commercialista nisseno. Conosciuto per essere stato insegnante presso l’I.T.E.T. Mario Rapisardi di Caltanissetta docente di Ragioneria e Tecnica Bancaria. Dottore Commercialista iscritto dal 06.09.1965 ha esercitato la professione fino a qualche mese fa, ed è stato tra i primi ad iscriversi nell’albo dei Dottori Commercialisti di Caltanissetta divenendone alla metà degli anni ottanta Presidente; carica che manterrà per un trentennio diventando punto di riferimento, non solo per i giovani professionisti che iniziavano la professione di Dottore Commercialista ma anche riferimento per tutti gli ordini locali delle altre provincie che vedevano in Agostino il saggio interlocutore e grande conoscitore dell’azione ordinistica.

Dotato di grande intuito, negli anni 70 assieme ad altri professionisti ed imprenditori aveva fatto nascere la prima televisione libera di Caltanissetta (telenissa). Ha ricoperto diversi incarichi importanti come amministratore in strutture pubbliche e private (vedi CEFPAS)

Si è impegnato nel sociale e in alcune associazione di volontariato ed è stato presidente del Club Service Kiwanis di Caltanissetta. Nel suo studio si sono formati molti giovani che grazie alla sua disponibilità hanno imparato ad amare ed apprezzare la professione. Ha sempre ritenuto che il ruolo del Dottore Commercialista non dovesse fermarsi alla semplice contabilizzazione dei fatti aziendali ma che era necessario apportare le proprie conoscenze e capacità nell’amministrazione anche della cosa pubblica.

Sulla scorta di tali insegnamenti molti di quei giovani hanno avviato un’attività professionale. Questa grande disponibilità ha certamente contribuito a fare in modo che gli stessi non andassero via dalla nostra Città.

Durante la sua prima presidenza all’Ordine dei dottori Commercialisti si fece promotore con dei giovani colleghi affinché si costituisse l’Unione Giovani Dottori Commercialisti, diventando tale associazione punto di riferimento dell’ordine e dei tanti giovani che ambivano a realizzarsi nello svolgimento dell’attività professionale. La fede cristiana e la famiglia erano i suoi caposaldi valoriali.

Alla Moglie Gemma Miccichè ai figli Danila , Stefania e Dimitri vanno le condoglianze della redazione. I funerali si svolgeranno alle ore 15.30 di martedì 04 gennaio presso la chiesa Regina Pacis .