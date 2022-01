Caltanissetta, la vara “L’Ultima Cena” all’aeroporto Da Vinci di Roma Fiumicino. Lunedì la presentazione del progetto

Prosegue il percorso per destagionalizzare la Settimana Santa di Caltanissetta promuovendo le tradizioni della nostra città attraverso iniziative di marketing territoriale.

L’ultima Cena, la storica scultura in legno e cartapesta realizzata dagli scultori napoletani Vincenzo e Francesco Biangardi di cui sono dententori i panificatori, andrà all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma.

L’opera d’arte, tra le più note della Settimana Santa di Caltanissetta, dal 4 febbraio al 21 marzo sarà in esposizione al Molo E, area imbarchi internazionali dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino.

Il progetto espositivo è un’iniziativa del Comune di Caltanissetta in collaborazione con l’Associazione Unione panificatori nisseni, proprietaria della storica Vara e l’Associazione Giovedì Santo, progetto che gode del Patrocinio gratuito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, ed è stato reso possibile grazie al contributo della Empedocle 2, società di costruzioni di Ravenna. Il progetto rientra nelle attività di promozione del patrimonio storico e culturale della città.

L’iniziativa sarà presentata durante una conferenza stampa che si terrà lunedì 31 gennaio, alle ore 10.30, nella sala espositiva delle Vare in via Napoleone Colajanni 54 nei locali sottostanti la parrocchia San Pio X.

Parteciperanno alla conferenza stampa, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta; Marcella Natale, assessore alla Cultura, al Teatro e alla Scuola del Comune di Caltanissetta; Daniela Vullo, Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Caltanissetta; Antonio Amico, presidente dell’Associazione Unione panificatori nisseni; Michele Spena, coordinatore del progetto; Roberto Morgana, presidente dell’Associazione “Giovedì santo” di Caltanissetta; Padre Onofrio Castelli, vicario generale della Curia di Caltanissetta. In modalità telematica da Roma prenderà parte alla conferenza stampa anche Giancarlo Cancelleri, sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La Settimana Santa di Caltanissetta, in questo modo, continuerà nel suo percorso di ribalta mediatica e turistica a livello nazionale e internazionale. Un’opportunità per accendere i riflettori sulla città sicula che, anche per questo anno, non potrà vivere le sue tradizioni così i cittadini sono abituati a fare da circa un secolo.