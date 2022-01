Caltanissetta, Gambino: “Non è competenza del Sindaco chiudere le scuole o attivare la DAD”

“La scuola resta chiusa fino a mercoledì pomeriggio, una decisione presa dall’assessore della Regione Sicilia Roberto Lagalla concedendo, di fatto, 3 giorni di vacanza in più agli studenti senza attivare la DAD”.

A spiegare la situazione, attraverso una diretta sul suo profilo social istituzionale, è stato il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sottolineando, però, una questione ancora aperta dato che mercoledì pomeriggio è già prevista una riunione dei sindaci del Nisseno. Al vaglio, sul tavolo di concertazione, c’è lo studio di diverse ipotesi da poter attuare dopo aver letto i dati dei contagi che saranno comunicati dall’ASP di Caltanissetta nella giornata di mercoledì.

“Noi Sindaci non possiamo interferire in ciò che non è di nostra competenza, non possiamo alzarci la mattina e decidere di chiudere le scuole o attivare la didattica a distanza – ha spiegato Gambino -. Queste sono decisioni che devono essere prese dall’assessorato all’istruzione della Regione di competenza (in questo caso la Sicilia) di concerto con il Governo”.

Quella dei primi cittadini, dunque, è una decisione che rimane vincolata da diversi fattori e presupposti. “Ciascuno – ha proseguito – deve prendersi le proprie responsabilità e noi sindaci stiamo facendo tutto quello che possiamo fare e ci mettiamo a disposizione per quanto ci compete”.

Roberto Gambino si è mostrato molto vicino ai cittadini e alle loro richieste: “Il mio telefono è diventato un call center perché continuo a ricevere chiamate e ad avere un filo diretto con le altre istituzioni per cercare di risolvere problematiche e sbloccare alcune persone ancora in isolamento. Vi chiedo pazienza – prosegue con un accorato appello ai cittadini – perchè al momento i contagi sono così tanti che le strutture sono in grande difficoltà. Vi invito a non andare ad attaccare la struttura sanitaria locale o il Sindaco, siamo tutti nella stessa barca e tengo a sottolineare che tutti stiamo cercando di fare il nostro meglio”.

Il primo cittadino ha parlato anche della zona arancione attiva in città dal 9 al 19 gennaio 2022.

“Attualmente valgono tutte le misure previste dalla zona arancione a livello nazionale. Chi ha il supergreen pass può continuare a fare tutto ciò che ha fatto fino ad ora. Le limitazioni sono al momento presenti per chi non ha completato la dose vaccinale. Le attività potranno continuare a restare aperte e noicom Giunta comunale, siamo dalla parte degli imprenditori e dei commercianti.

Non abbiamo intenzione di deliberare altre limitazioni oltre a quelle già previste a livello nazionale se non strettamente necessarie e, comunque, sempre nel rispetto della legge. Lasceremo attivo tutto quello che potremo. Caltanissetta e i suoi cittadini non hanno bisogno di ulteriori chiusure e non possiamo nè vogliamo mettere in difficoltà altri imprenditori o professionisti”.