Calcio, Nissa: ritorno “amaro” al Palmintelli, la Parmonval vince 2 a 0

CALTANISSETTA – Ritorno amaro della Nissa al Palmintelli che si è arresa alla Parmonval, quintultima in classifica nel girone A di Eccellenza, che lotta strenuamente in campionato per evitare la retrocessione. Gli ospiti, in questa sedicesima giornata, si sono aggiudicati l’intera posta in palio con il più classico dei risultati, 2 a 0, incassando il bottino pieno al termine di una gara condotta con giudizio e solidità.

Nissa volenterosa che però non è riuscita ad essere incisiva. La Parmonval con un gol per tempo ha ottenuto i tre punti; al 21′ La Mattina ha insaccato il gol del vantaggio sugli sviluppi di un corner. Al 53′ Carioto, al termine di un proficuo contropiede, ha siglato il 2 a 0 che ha ‘praticamente’ chiuso la gara.