Azione per la Provincia di Caltanissetta: Flavio Bellomo è il nuovo presidente; Marco Lo Brutto delegato nazionale

CALTANISSETTA. Si è svolto Venerdì 14 Gennaio il congresso di Azione per la provincia di Caltanissetta, grazie al quale sono state redatte le cariche provinciali e nazionali. Vista la situazione pandemica il congresso si è svolto con modalità telematiche, tramite la piattaforma zoom, questo ha permesso un’amplia partecipazione degli iscritti.

Flavio Bellomo, classe ’94 di San Cataldo laureato in Comunicazione, è stato eletto Segretario Provinciale all’unanimità, da sempre impegnato in politica, già in prima linea nelle recenti elezioni amministrative sancataldesi commenta così la sua nuova carica: “Da circa due anni seguo i lavori del partito e di Calenda stesso, giorno dopo giorno mi sono affezionato a quell’idea di politica fatta di competenze e non di portatori di voti. Azione è un partito giovane fatto da giovani, la campagna elettorale di Roma con il susseguente 20% ha tracciato la strada da seguire, idee, programmi e progetti. Tra i primi obiettivi in essere c’è senz’altro quello di lavorare sulle realtà locali.”

Questa la composizione del direttivo Provinciale: Flavio Bellomo, Micheal Micciché, Anthony Galletti, Francesco Goto, Roberto Goto, Giuseppe Di Vita, Marta Bellomo, Michele Dell’Aira, Marco Lo Brutto, Carlo Maria Pisa, Tiziano Di Dio.

Oltre alla segreteria provinciale si è votato anche per il delegato Nazionale in quota all’assemblea Nazionale, l’eletto anche in questo caso all’unanimità, è stato Marco Lo Brutto, classe ’95 laureato in Giurisprudenza e in Diritti Umani e sicurezza dei territori , Calendiano della prima ora, già tesserato con “Siamo Europei”, questo il suo commento a margine del Congresso: “Il mio impegno in Azione, fin dalla sua costituzione, l’ho sempre considerato come un’opportunità e un’occasione importante e necessaria per una nuova stagione di crescita politica, riconoscendo in Carlo Calenda una guida che ci porterà a “lottare per una società forte e libera”.