A Campofranco finanziato anche il progetto per servizio civile “Benessere a passo lento”

CAMPOFRANCO. Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale n. 46 del 25 gennaio 2022, è’ stato finanziato il progetto di servizio civile “Benessere a passo lento”. Si tratta del secondo dei tre progetti che è stato finanziato al Comune di Campofranco da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Giovanili – per realizzare attività finalizzate alla promozione del turismo sostenibile e sociale coniugato ai temi della buona salute, all’educazione a sani stili di vita, al rafforzamento delle relazioni sociali, alla valorizzazione del nostro territorio sotto il profilo paesaggistico e monumentale.

“Il settore di intervento – ha spiegato il sindaco – è quello della promozione del turismo sostenibile e rafforzamento della Magna Via Francigena, e non solo, con elementi di turismo e cultura che in sinergia tra loro e con altre iniziative collaterali porterà ad una maggiore scoperta dell’intero nostro territorio principalmente gli abitanti del nostro paese che poi trasmetteranno le conoscenze ai numerosi pellegrini e turisti che ogni anno attraversano Campofranco, alla conoscenza e scoperta di tutto ciò che offre.

Il progetto prevede l’impegno di 6 volontari (18 anni compiuti e 29 non compiuti) di cui 1 con minori opportunità e giovani con temporanea fragilità personale e sociale. PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER QUESTO PROGETO E PER GLI ALTRI DUE, ANDARE SU www.namjai.it. LA SCADENZA E’ IL 10 FEBBRAIO ORE 14,00